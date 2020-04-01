為推動醫療院所使用機器人，鴻海創辦人郭台銘的子弟兵、民眾黨立委高虹安，今邀集智慧自動化與機器人協會、護理師護士公會召開記者會，呼籲蔡政府在投入兆元防疫振興預算，應針對科技防疫超前部署，邀集跨部會設立機器人發展的產業政策，投入資源、編列預算，帶動業者，快速切入發展，不僅用於防疫，也降低醫護負擔與風險。

高虹安今找來民眾黨立委蔡壁如、護理師公會全聯會理事長高靖秋、智慧自動化與機器人協會代表等人，呼籲政府若要照顧醫護安全，就應針對科技防疫進行超前部署。

蔡壁如表示，過去醫院最多的是志工，但現在疫情擴散後為降低傳染風險，大多減少志工人數，取而代之的就是機器人跟自動化的機器去協助醫療。

蔡壁如說，自動化的科技很進步，可以協助醫院在門診、住院到加護病房的工作，即便是在加護病房也能進行遠端監控，幫忙醫護人員量血壓與體溫，並自動回報，避免長時間接觸病人，預防感染風險，也能給予病人更好的照顧。

「蔡委員（指蔡壁如）不愧是同行，講話就是一語道破重點，很高興今天能跟蔡委員一起談這個問題！」護理師公會全聯會理事長高靖秋讚揚說，如同蔡壁如委員所言，告故病人的工作不可能完全被機器取代，但因為目前醫護人力配置不足，必須花很多心力做很多事情，留給病人的時間反而很少，如果政府願意大力協助產業推動自動化，除了防疫，也可把省下來的時間用在病人身上。

高靖秋說，今天可以跟蔡委員有這樣的機會，共同呼籲政府支持科技業的發展，希望未來醫療業也可以透過科技產品讓照顧更有效率與安全。

智慧自動化與機器人協會則表示，美國、歐盟、中國大陸已接連針對機器人計畫編列預算，而台灣在全球佈局戰略裡，非常擅長軟硬體的整合，加上本身有製造供應鏈，具備很強的競爭力，因此政府需要擬定國家級的政策，投入資源、編列預算，帶動業者，快速切入發展。

「防疫紓困預算必須投注服務型機器人！」高虹安強調，政府在防疫期間必須跨領域結合，尤其醫護人員都認為服務型機器人是非走不可的路；行政院長蘇貞昌既然說防疫不只要紓困，還要振興，那麼為了降低醫護風險與負擔，政府要盡速推動服務型機器人產業。

(中時 )