今年已經56歲的男星陳為民，過去曾有過一段婚姻，本身情史也很豐富，他近日在談話性節目分享，自己曾在46歲時，交往過一位小他27歲，還在念高中的小女友。陳為民提到，與年紀相差甚多的小女友交往，即便對方行為幼稚、任性，他都能接受。年紀雖然未成為戀情的阻礙，但陳為民也在節目上坦承，上了年紀後，的確「體力」是一大考驗；他在與女友「看演唱會」這件事，體力實在無法滿足女友，站在搖滾區看表演，「看20分鐘就不行了」。

陳為民自曝交過年僅19歲的小女友，兩人站著看演唱會，他站大概20分鐘就累了。（圖／翻攝YouTube）

陳為民近日在兩性談話型節目《單身行不行》中，暢談跟小女友交往的經驗。他透露，過去曾交往一位年僅19歲的高中夜校妹，女方第一次到他家中過夜時，「爸媽還親自開車載來我家」，態度相當開明，也沒有干涉兩人交往，他還自豪表示，如果自己體力不行，大概也交不到這麼年輕的小女友。

不過陳為民雖然覺得自己的體力，對於交小女友方面沒問題，但他也苦笑坦承，當時已步入中年的他，體力跟19歲的年輕人相比，「還是有差」。陳為民舉例說，他與女友去看演唱會，兩人站在搖滾區「但我的體力，大概只能接受20分鐘就累了」。不過為了不讓小女友掃興，他只好站在女友身後「輕輕扶著她的腰，然後讓她動她的這樣」。

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(中時電子報)