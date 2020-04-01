新冠肺炎持續延燒，許多國家物資都出現不足現象，在美國紐約一位43歲商人費爾德海姆（Baruch Feldheim），29日被查出囤積大量醫療物資並以高價售出，被依違反緊急狀態令逮捕，在逮捕過程中，竟對著聯邦探員狂咳，還說自己帶有病毒，結果被加控襲擊及作虛假陳述。

據《紐約郵報》報導，這名43歲費爾德海姆囤積大量的醫療用品，不只有口罩甚至還有消毒液和防護衣，並以高價賣給醫護人員，而交貨地點還選擇在隱密的汽車維修廠。事後有醫生向當局舉報，費爾德海姆囤積了大量的醫療用品，足以提供整個醫院。

據消息人士指出，費爾德海姆被捕後，聯邦調查局突襲位於新澤西州的一個貨倉，裡頭存放了費爾德姆涉嫌藏匿的8萬個N95口罩，將全部充公，配發給醫療單位使用。

費爾德海姆因囤積醫療用品涉嫌以高價賣出，獲取暴利，再加對探員咳嗽攻擊，謊稱自己帶有病毒，聯邦探員已將他逮補，目前等待法院進行審理。

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(中時電子報)