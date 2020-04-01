台中陳男載臨盆妻子前往醫院途中遇到塞車，慌張衝進派出所求助。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

台中陳男慌張衝進派出所，並向值班員警求助說「警察先生，要生了，拜託一下！」（清水分局提供／王文吉台中傳真）

十萬火急！台中蔡姓孕婦日前出現產兆，丈夫開車載她前往醫院途中遇到塞車，趕緊向警方求助，警員立即協助開道，讓蔡婦順利到院產下男嬰。神岡2歲小女童不慎跌倒撞傷頭，一度陷入昏迷，女童父母自行送醫也遇到塞車，不得請求警方協助，原先20多分鐘路程縮短10分鐘到院，女童救治後幸好無大礙。

神岡區47歲張男上月30日下午4時許急急忙忙的跑進神岡分駐所，表示其2歲女兒於住處玩耍時，不慎跌倒撞傷額頭右上方，除明顯紅腫外，女童一度昏迷；張男本打算自行載送女兒前往醫院，但適逢下班尖峰時段，不得已請求警方協助開道護送。

神岡分駐所巡佐許勝筆及警員楊勝馮查看，張妻懷中女童的額頭確有受傷情形，為爭取第一時間救援時刻，警方請陳婦及女童坐於巡邏車後座，張男駕車尾隨在後，過程中張妻不斷呼喊女童「不可以睡覺喔！」。

原先須20多分鐘的路程，在警方鳴警笛、按喇叭的爭取時效下，不到10分鐘就抵達大雅區清泉醫院。經醫師檢查，女童頭部內層並無受損，僅外部有擦挫傷，並無大礙，張姓夫婦連連向警方道謝，感謝警方協助。

警方開道救命無獨有偶。大甲陳男上月27日下午載送孕妻前往平時產檢的清水區王姓婦產科就醫，不料，途中妻子開始落紅在車上喊著「我快生了」，由於路途上車輛多，行駛車速不快，適逢經過清水分局三田派出所前，趕緊跑進派出所向警方求助。

三田派出所巡佐賴建佐值班時，看見陳男慌張的跑進派出所，並大聲的說「警察先生，要生了，拜託一下」。老經驗的賴巡佐馬上意會，隨即先請下班還在駐地內的警員杜彥瑾趕緊協助開道送醫，並提醒杜員注意行車安全。

同時，賴巡還打電話到王婦產科請求護理人員協助，由於清水警鳴笛開道將原本須耗時15分鐘的路程，縮短至3分鐘，使陳男妻子順利生產健康小男嬰。

陳男表示，妻子懷第二胎，原本離預產期還有一段時日，但當天突然腹痛宮縮，想說自行開車前往就醫，不料，過大甲溪橋後妻子腹痛加劇，看到前方有派出所，隨即前往請求協助，十分感謝警方鳴笛開道，妻子順利產下男嬰。

清水分局三田所所長陳俊佑表示，警方鳴笛協助開道就醫，雖可縮短就醫時間，但仍具有危險性，所幸行駛中車輛聽聞警笛聲，亦禮讓通行，始能順利到院生產。陳俊佑也呼籲，民眾若有緊急就醫之情形，宜通知救護車前往協助，救護人員具有專業知識與救護物資。

(中時 )