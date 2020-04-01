交通部長林佳龍昨31日正式宣布，從4月1日開始，搭乘大眾運輸不僅要全面量體溫，更要求民眾必須配戴口罩才能搭乘。但與先前疫情早期政府昧著良心騙民眾說，健康的人到空曠的地方不要戴。出現如此離奇轉變，資深媒體人趙少康就在節目做分析。

原來，林佳龍昨表示，清明節連假前，所有鐵道車站都必須量體溫，除部分車站使用紅外線測量儀外，其餘則是人工額溫槍測量。除了台鐵、高鐵，高速公路的服務區、客運轉運站民眾也都必須量體溫、戴口罩。

但對照先前疫情指揮中心說法，搭乘通氣量足夠的大眾運輸（如公車、捷運、高鐵），「不用擔心不戴口罩會被感染」，因此身體健康者從事戶外活動、搭乘通氣量足夠的大眾運輸時，不需要戴口罩，並把口罩留給真正需要的人與醫療、防疫人員，才能讓防疫發揮最大效用。顯然有不小的矛盾。

對此，新北市長侯友宜則在今天的防疫會議中指出，「目前沒有法令拒載沒戴口罩民眾」，他呼籲中央流行疫情指揮中心可依《流行病防治法》規定明確下令拒載原則，地方才有法源執行。

趙少康對此則在其所主持的談話節目《觀點》表示，「防疫政策轉變，或許正是因為有些人與人之間靠得太近，喜歡沒事就往別人身上蹭，就算戴口罩仍有空氣傳播的風險，有時講個悄悄話再去別的地方就散播給其他人了，又因為都市空間狹小，人與人之間站的近，鄉村則反之，這是一種觀察研究，在防疫時期，這其實也是不得以的做法」。

他也大讚，台灣的防疫還是做得不錯，跟歐美陸等國家地區相較，已經非常不錯了，真的有做對的就該給正面評價。

(中時電子報)