「迷客夏」經典手搖飲『伯爵茶拿鐵』成爆米花了，「Magi Planet星球工坊」與其合作，將推出『伯爵茶拿鐵爆米花』，擁有佛手柑香氣的伯爵紅茶搭配100%濃醇煉乳，又是一款mix雙色口味與升級口感，成為追劇、下午茶首選，並在今(1)日上市。

繼去年“雙色口味-紅烏龍煉乳”，「Magi Planet星球工坊」再度打造茶飲口味，聯手「迷客夏」推出新品，使用手工摘採、來自斯里蘭卡的伯爵紅茶，搭配100%鮮乳製成的煉乳爆米花，營造出伯爵茶拿鐵mix的滋味與雙色視覺，最後在高溫爆炒後的爆米花上輕灑頂級茶粉，一口咬下的甜脆感，吃起來讓人流連忘返。其中伯爵紅茶口味更是特別選用帶有麥芽果香的茶款，單吃可以感受其風味清香與厚實的伯爵苦味，尾韻更是保留了佛手柑的香氣，讓品嚐爆米花就和使用香水一樣，擁有前、中、後味的療癒過程。防疫期間，不妨就在家享受一場迷人的午茶與追劇時光。

宅經濟爆發，囤民生用品也要有零食。(圖/品牌提供)

4月1日至4月10日「Magi Planet星球工坊」官方網站推出新品買1送1(10g分享包)活動。4月1日至4月30日凡於迷客夏門市購買飲品加購『伯爵茶拿鐵爆米花』，即可享有5元折扣。『伯爵茶拿鐵爆米花』40g建議售價65元，4月1日(三)Magi Planet星球工坊據點、官方網站與全台迷客夏門市開賣。

(中時電子報)