大聯盟因為新冠疫情而停擺，上周與球員工會就臨時紓困達成共識，如寇爾（Gerrit Cole）、卓奧特（Mike Trout）等資深球員，在球季因新冠停賽的頭60天內，每天可以領到4775美元的補助金，折合新台幣近14.6萬元。

60天算下來，總額則是28萬6500美元，這個數字對於和洋基簽下年薪3600萬天價合約的寇爾來說，只占2.5％；而以卓奧特的年薪換算到球季的186天，日薪也有19萬3548美元。

沒有那麼資深的球員，則依照合約狀況另分為3級。不過連薪資仲裁資格都尚未具備的年輕球員，被稱作分割合約，在大、小聯盟的薪資不同。因此像「二刀流」大谷翔平，每天只能領到1000美元的補助金，同樣情況還有去年國聯新人王阿隆索（Pete Alonso，大都會）與美聯新人王阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez，太空人）。

(中時 )