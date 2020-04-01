前衛生署長葉金川今天接受廣播專訪，暢談新冠肺炎防疫，他表示，台灣醫療體系每天承受3、40個確診病患應該還撐得下去；葉金川並預估，美國紐約州最終應該會有20萬人感染。

葉金川今天接受周玉蔻嗆新聞訪問時說，台灣的醫療體系，約有1000床的收治量能，所以即便收到1000個病患也可以消化掉，以平均病患住30天來看，以1000除以30天，一天3、40個病患應該還撐得下去，不會滿到沒地方可住。

對於新冠肺炎各國處理，葉金川說，疫情爆發後處理較好的是韓國及德國，主要是靠篩檢，但做的最好的是台灣，台灣是用堵圍的方式，以目前各國面臨疫情處理的方式來看。愈早封城曲線愈低，感染也愈少。

他說，美國紐約州現已有8萬人感染，最終可猜測會有20萬人感染。美國其餘各州就要各顯神通，像加州有在控制，讓人比較擔心的是底特律、紐奧爾良及路易斯安那等州。

(中時 )