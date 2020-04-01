因應新冠肺炎疫情趨於嚴峻，基於防疫考量，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布「社交距離指引」，台南市長黃偉哲今天受訪指出，希望全國市民朋友都能遵守，但他也坦言，徒法不足以自行，再者，嚴刑峻法也需要市民配合，初期沒有罰則，會請防疫人員、警察努力勸導，呼籲市民朋友不要拿健康開玩笑。

黃偉哲今天上午接連出席龍崎、關廟行銷鳳梨記者會，連續2場活動都是在室內舉行，他說，社交安全距離已經出爐，後續若真的要開罰，1公尺多一點少一點怎麼才最適合？而且，一旦要開罰，也需要近距離接觸才能開出罰單，目前尚未訂出罰則，他認為，最重要的是民眾自覺、積極配合防疫比較重要。

他說，當前國外都已經祭出嚴令要遵守社交距離，新加坡、德國等國都已經開罰，開罰主要目的是希望大家遵守社交距離，因為病毒傳播往往容易超過一公尺以上，民眾不要拿自己健康開玩笑台灣民眾有這麼高防疫意識，應該也能遵守才是。

至於台南市政府針對社交距離的具體作為，他說，會請防疫人員、警察努力勸導，初期沒有罰則，「若愛惜生命，也不用等到開罰才表達抗議。」他強調，大家小時候都做過早操，雙手舉平就是一個安全社交距離，希望大家能遵守。

(中時 )