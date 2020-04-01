日前宣布捐贈1000萬個N95口罩給紐約的前NBA球星、現為CBA北控教頭馬布里，他在受訪時表示，一位表兄弟已因為確診新冠肺炎過世了，而且3月8日就已寫信給NBA總裁席爾佛，建議NBA必須停賽，可惜席爾佛沒有聽進去。

馬布里說，「我的一位表兄弟兩天前染病死掉了，他的母親也正在與病魔奮戰，還不知道兒子已經離世，在這個艱難時刻，我很擔心仍在紐約的母親和家人。」

馬布里表示，「戈貝爾在12日確診新冠肺炎，NBA開始無限期停賽，其實我在8日就已經寫信給席爾佛，建議他NBA必須暫停了，因為每場比賽吸引了1.7萬人入場看比賽，沒有人知道當中有多少人已經染病，只要其中1位球員確診，接下來就無法控制了。席爾佛回信，史蒂芬感謝你給我寫了這封信。」

現在看來馬布里寫給席爾佛的這封信並沒有發揮作用，NBA顯得太過輕忽，防疫措施也來得太慢，導致現在全面淪陷。

馬布里說，想要戰勝新冠肺炎病毒不是一件容易的事情，唯一能做的就是人們改變生活習慣，而且是全球都要共同執行的，假如有一個國家不願改變的話，是無法擊敗這個病毒的。

(中時 )