華擎（3515）因應歐、美伺服器客戶追單及加單，在中國產線復工率急拉至100％後，並將自4月起擴增產能，下半年亦將在台廠導入板接製程，法人更樂估其伺服器業務今年可望再有2～3成的雙位數成長幅度。

在華擎釋出對旗下五大產品線今年營運皆看旺的展望下，其股價今（1）日漲幅強勁，盤中最高站上113.5元，漲幅逾7.58％。

華擎去年下半年在主機板、顯示卡、伺服器、迷你電腦及IPC等五個產品線業務都朝正向成長拉抬下，營收、獲利雙站高。今年第一季受到中國COVID-19新冠肺炎疫災拖累，導致其顯卡、伺服器及部分IPC等產能因停工影響出貨動能遽降，不過隨著3月各廠復工率提升，3月下旬平均已恢復至7～8成。

展望後市，華擎預期在Intel、AMD在第二季都將有新一代CPU平台推出、下半年AMD亦將有下一代GPU新品，皆有助其板卡業務在今年持續增揚，今年整體營運亦將延續去年下半年的成長走勢向上。

其中，伺服器產能因高達95％集中陸廠，不少客戶訂單遞延至3月底後加緊出貨，目前產能復工率亦已達100％。總經理許隆倫表示，在疫情干擾下，伺服器訂單不減反增，第二季除追出遞延部分外，還要滿足客戶加訂單的需求，因此4月起亦將擴增產能因應外，下半年起在台也將導入組裝以外的伺服器板接製程，希望持續擴大出貨規模、進一步拉升毛利率。

近年華擎伺服器業務持穩以雙位數增幅成長，2019年伺服器營收比重亦達其整體營收之兩成。華擎今年持續看增伺服器營運，法人則預期在其既有客戶加單效益，及新增歐美在地前五大雲端運算網路服務商客戶的推助下，華擎今年在伺服器業務仍可望有2～3成的雙位數增長幅度。

(工商 )