3月下旬車市告急策略奏效，成功催票，3月最後一個工作日（31日），全台新車領牌爆增4,813輛，推升全月車市規模衝上3.73萬輛、年增15.1％，今年首季國內新車總銷也一舉突破10萬輛大關，來到10.40萬輛、年增8.2％。

車市龍頭和泰汽車（2207）表現最為搶眼，3月新車銷量達1.17萬輛、年增23.5％，增幅居主流業者之冠，單月市占率31.5％，兩大銷售神車RAV4、Altis，3月分別繳出2,754、2,563輛的銷售成績，分居進口與國產車銷售冠軍。

3月市場前十大車商表現依序為：和泰汽車1.17萬輛、中華汽車（2204）3,812輛、台灣賓士2,693輛、裕隆日產汽車（2227）2,328輛、台灣本田汽車2,323輛、台灣馬自達汽車1,761輛、福特六和汽車1,621輛、台灣特斯拉1,517輛、汎德寶馬1,209輛、台灣福斯1,145輛。

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