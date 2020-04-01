交通部長林佳龍宣布，1日起搭大眾運輸須量體溫、戴口罩，北市副市長黃珊珊1日表示，沒辦法做到每人都量體溫，台北捷運100多個站，沒辦法全部設置紅外線偵測體溫機，設備又全球缺貨，另外目前口罩也不容易取得，但9日起14天9片口罩會比較容易達成。

黃珊珊說，林佳龍昨天說搭大眾運具要量體溫、戴口罩，她有反映沒辦法做到每人都量體溫，北捷100多個站，無法全部設置紅外線偵測機；上捷運、公車戴口罩則會採勸導，但若中央能明確指示「沒戴口罩就不能進大眾運具」，北市會尊重照辦。

黃珊珊說，她昨日下午有跟衛福部長陳時中視訊會議，談到社交距離採戶外1公尺、室內1.5公尺，做不到就戴口罩，北市會配合，像現在所有會議就大家隔1.5公尺、全程戴口罩；但現在捷運、公車方面有很大困難，如今口罩不容易取得，要等9日14天9片口罩上路才比較容易達成，希望中央有統一規範。

交通局長陳學台則說，基本上依照中央疫情流行指揮中心指示辦理，另外雙北是共同生活圈，新北公車也必須要一致，北市也有跟新北討論，雙方立場一樣，都照中央指示辦理。

(中時 )