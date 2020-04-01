女子挨告想不開，警方主動關心，並通知她的男友到場接回，阻止憾事發生。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮李姓女子，疑似向網友借錢還不出來，3月26日一早收到法院司法文書後遭家人訓斥，心情不佳獨自從住家步行至隔壁里的1間超市前，呆坐大門哭泣，巡邏員警發現李女神情哀傷，主動上前關心，但她仍舊想不開，警方趕緊通知李的男友到場協助勸說，並由男友載回家，阻止憾事發生。

家住苑北里的37歲李姓女子，因債務問題心情低落，上月26日上午10點半收到法院司法文書後，再被家人嚴厲指責，於是憤而離家徒步6公里至舊社里的1間超市，坐在大門旁啜泣，山腳派出所巡邏員警巡簽時，主動上前關心，不料李女卻大聲嚷嚷她要輕生，警方只好聯絡她的男友到場協助勸說。

警方發揮同理心，耐心向李女勸說，她的情緒才逐漸恢復平穩，而她的男友到場後，就開車平安將她載回家，阻止憾事發生，警方隨後依規定通報自殺暨高危險群個案通報單，並通知苗栗縣社區心理衛生中心社工，若有需求給予必要協助。

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