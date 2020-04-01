網友討論口罩實名制問題。（圖／擷自PTT）

新冠肺炎疫情延燒，4月9日起口罩實名制將升級為成人每兩週可買9片，兒童兩週10片。不過有網友腦筋動得快，發現如果4號先買3 片，9號再買9片，一週好像就可以買到12片口罩。貼文在網路上引起討論，不過馬上被打臉「原來不會買的人一堆！」。

這名網友在PTT發文指出「9號起每人可以兩週買9片口罩，那請問如果4號先買一週3片的份，那是要過7天才能再買9片，還是9號起跟著新制能買9片？」貼文一出遭其他網友打臉「真的一堆人不會買ㄟ，難怪藥師都會爆氣」。

網友留言解答，不管新制如何，9號以前就是每一次購買後七天才能再買，9號後就是隔14天。因此若在4月8日購買一週三片的額度，那下次再購買的時間就是七天後的4月15日，而4月15日就能按照新制一次買9片，下一次購買則是依照間隔14天的購買週期，也就是4月29日才能再買。也有網友建議可以去看健康存摺，會幫你算下次可購買日期。

(中時電子報)