台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，開放一般遊客、居家檢疫及隔離者的家屬入住。（陳世宗攝）

新冠肺炎蔓延影響，台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，市長盧秀燕1日前往全國大飯店視察；盧秀燕說，台中沒有防疫旅館，安心旅宿業者按市府SOP強化防疫措施，開放一般遊客、居家檢疫及隔離者家屬入住，目前有261家旅宿業者申請、188家審核通過，請民眾安心入住。

盧秀燕表示，針對居家檢疫隔離者及一般民眾，市府採分流方式，居家檢疫者可在家裡或至居家檢疫替代所；居家檢疫及隔離者家屬、一般遊客則可至一般旅宿業。現在市府並推出安心旅宿認證標章，安全又衛生，請民眾放心。

張姓住房婦人說，她兒子剛從英國倫敦求學歸國，得知全國大飯店針對居家檢疫者家屬推出優惠住房方案，她跟先生討論後決定外宿，「像是二次蜜月」；她們可以四處走走把家裡留給孩子，讓孩子不用被關在1個房間內。

市府觀光旅遊局指出，台中市目前共有512家旅宿業，市府根據中央防疫規範，訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，業者只要依SOP加強防疫，經各旅宿業公協會審查確認後，再由觀旅局複審通過，就能獲得「安心旅宿」標章，讓民眾輕鬆辨識。

「安心旅宿」不是防疫旅館，也不是居家檢疫替代所，僅提供一般觀光旅遊民眾、居家檢疫及隔離者家屬住宿。針對居家檢疫及隔離者同1戶口且共同生活的家屬，連續14天入住台中同一家合法旅館或民宿，市府更補助每戶5000元，可於住宿結束日次日起2年內，向區公所提出申請。

觀旅局強調，「安心旅宿」業者，在防疫期間提供居家檢疫及居家隔離家屬住宿優惠專案，依業者做法不同提供不一樣服務。全國大飯店為讓入住民眾安心，不用擔心在家檢疫及隔離的家人飲食，還協助提供外送餐盒到家服務。

(中時 )