最高法院院長鄭玉山今提前退休由吳燦接任，司法院針對高院楊絮雲庭長任最高法院法官時，她控訴最高法院分案霸凌一事公布調查報告，認定沒有證據證明最高法院指定分案違反法官法定原則，等於還鄭玉山公道。

司法院指出，楊絮雲3年前在最高法院分案結果，從結果來看，固然不免有專庭案件過於集中同一法官以及形同指定分案的疑問，但尚難認為有霸凌指分而違反法定法官原則之情事。

司法院表示，至於楊分受其他12案專庭案件，主要也是因為未就專庭案件設置獨立分案輪次，導致分案不均的結果，亦查無霸凌、指定分案而違反法定法官原則之情形。惟一般人遭受如她所受分案之結果，難免心存疑惑而有不平之鳴。

司法院認為，調查期間最高法院就民事庭分案的下列缺失已改進，最高法院分別就電腦分案系統增加專庭獨立輪次、使用電腦自動分案、民事科審查股初審監督機制、民事案件定性之稽核措施及增加電腦自動隨機分案邏輯以強化公開透明精神等，均完成改進，值得肯定。

(中時 )