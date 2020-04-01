張國榮為一受媒體認證的女友倪詩蓓，這段純愛讓他坦言很難忘。(中時資料照片)

一代巨星張國榮逝世17周年，摯愛唐鶴德個性低調卻年年po紀念照表示思念，而除了唐唐之外，張國榮情史中還有一名值得關注的人物，是唯一受媒體證實的「初戀女友」倪詩蓓，這段感情非常純愛，讓張國榮坦言永生難忘。

倪詩蓓與張國榮接連合作《對對糊》、《甜甜廿四味》相識相戀，登對的兩人被圈內公認是金童玉女情侶檔，然這段情僅2年就玩完，而分手後倪詩蓓的情路坎坷，1987年與「漫畫教父」黃玉郎認識並陷入愛河，愛情長跑多年後結婚，婚後生下兒子Royce，然孩子患重度自閉症，心智始終如2歲稚兒，而這段婚姻6年就告吹，倪詩蓓帶著兒子離開了香港傷心地，在新加坡獨自拉拔孩子長大。

Royce17歲時，父親黃玉郎被爆在婚，倪詩蓓帶著兒子返港，為撫養權與養育費跟前夫對簿公堂，倪詩蓓影射黃玉郎多年來對兒子不聞不問，黃玉郎則發聲明澄清，自孩子返港後都他親自照顧安排，還揚言對「造謠者」提告，兩造不斷攻防，成了羅生門，然確定的是，倪詩蓓與兒子的生活仍舊有困難，甚至打算復出，到大陸開小型粉絲見面會，票價僅開1000台幣，先求有再求好。

(中時電子報)