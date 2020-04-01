行政院將針對新冠肺炎提出兆元紓困振興預算案，民眾黨立委蔡壁如今表示，民眾黨監督的就是「錢從哪裡來」，且紓困能不能落實到有需要的人身上，而不是補了一些不該捕的行業。民眾黨立委高虹安則直言，當初各部會訂定紓困條例與編列時，顯然沒想到嚴重性，導致低估預算，現在才必須做修正。

各部會集體總動員救經濟，紛紛提出加碼紓困2.0方案，行政院長蘇貞昌31日宣布，台灣整體紓困規模將達1兆元。行政院說，這1兆約占GDP5％，其中包括再追加特別預算1千億元的計畫。

對此，民眾黨立委蔡壁如表示，近期政府不斷說當初因應SARS編列了5百億，最後只花了270億，但現在看來，新冠肺炎疫情不是區域，而是全球，很快的在1、2個月後就會出現經濟問題，所以各國也接連提出很大的紓困方案。

蔡壁如說，昨天行政院長蘇貞昌提出1兆紓困預算，民眾黨監督的就是錢從哪裡來，且紓困要及時，但能不能落實到有需要的人身上，而不是補了一些不該捕的行業。

民眾黨立委高虹安則表示，當初各部會訂定紓困條例與編列預算時，顯然都沒想到嚴重性與疫情的漫長，導致各部會都低估預算，所以現在必須做修正。

高虹安強調，目前追加預算的問題包含，政府是否有清楚盤點主管機關權責的需求預算到底有多少？第二是錢從哪裡來？同時，政府說要「移緩濟急」，透過動用其它工程款項，或是各部會的預算、基金作為防疫工作，但立法院是堅守財政紀律，依法預算都必須受到監督，「從哪裡移動，會不會影響既有工程，希望政院各部會在做基金運用時都可以遵守依據與紀律」。

高虹安表示，針對政院統籌追加防疫紓困預算，民眾黨基本上是支持的，但基於財政紀律，不應排擠各類基金本該做的事情，或是造成工程延宕。因此，民眾黨會要求行政部門公開預算細項、來源。

(中時 )