華為(Huawei)3月下旬在法國巴黎發表 P40 系列(P40、P40 Pro 與 P40 Pro+)，其中 P40 Pro 的 DxOMark 相機評測分數已經出爐，結果不令人意外。P40 Pro 以主相機 128 總分的成績，擠下小米 10 Pro 以及 OPPO Find X2 Pro，成為新科手機相機冠軍。

根據專業相機評測網站《DxOMark》，華為 P40 Pro 主相機總分 128 分，靜態攝影項目 140 分、動態錄影則是 105 分，比小米 10 Pro 以及 OPPO Find X2 Pro 的 124 總分更高。也超越了自家品牌手機 Mate 30 Pro 5G(123分)、P30 Pro(116)分的成績。前相機則是取得 103 分，也是手機自拍相機中的第一名。

DxOMark 評測：華為 P40 Pro 主相機總分 128 分。(摘自 DxOMark)
DxOMark 評測：華為 P40 Pro 主相機總分 128 分。(摘自 DxOMark)
DxOMark 評測：華為 P40 Pro 主相機在拍照與錄影項目的得分。(摘自 DxOMark)
DxOMark 評測：華為 P40 Pro 主相機在拍照與錄影項目的得分。(摘自 DxOMark)

P40 Pro 配備1/1.28英吋感測器、2.44µm大單位像素尺寸，提供更多的進光量。全像素8核對焦，實現白天黑夜快速對焦，更有XD Fusion圖像引擎可提升畫質。P40 Pro+配備前置3200萬像素鏡頭和紅外線景深鏡頭；主相機則是 500 0萬畫素廣角鏡頭(f/1.9，支援 OIS)、4000萬畫素電影鏡頭(超廣角、f/1.8)、1200萬超感光長焦鏡頭(f/3.4、支援 OIS)、3D 深度感測鏡頭的組合。P40 Pro 可實現5倍光學變焦、10倍混合變焦、50倍數位變焦。

DxOMark 認為 P40 Pro 的相機進步明顯。他們原本已經預期手機相機的分數會一點一點的增加，但是華為 P40 Pro 一推出就跟小米 10 Pro、OPPO Find X2 Pro 拉開 4 分差距，很令人驚喜。在相機表現上，P40 Pro 在變焦上的效果十分出色，且高變焦照片在噪點控制與細節表現上都仍舊很不錯，自動對焦的表現也是至今測試過手機中令人印象深刻的款式。此外，在低光源環境下的表現，還有在人像照片背景虛化(背景糊焦)的效果也都十分亮眼，是當前市面上可以找尋到最佳的拍照手機。缺點就是在相機表現上，拍照時高亮度環境下有時會曝光不足，而錄影時有時不同禎(影格)的銳利度會有明顯差距。

比較耐人尋味的是，比華為 P40 系列早了一個多月發表，與 P40 Pro 一樣具備 100 倍變焦性能的三星 Galaxy S20 Ultra 的 DxOMark 相機分數至今都未曝光。這兩款手機之間的相機表現誰能勝出，更加耐人尋味。

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文章來源：DxOMark／華為P40 Pro

(中時電子報)

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