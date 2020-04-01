華為(Huawei)3月下旬在法國巴黎發表 P40 系列(P40、P40 Pro 與 P40 Pro+)，其中 P40 Pro 的 DxOMark 相機評測分數已經出爐，結果不令人意外。P40 Pro 以主相機 128 總分的成績，擠下小米 10 Pro 以及 OPPO Find X2 Pro，成為新科手機相機冠軍。

根據專業相機評測網站《DxOMark》，華為 P40 Pro 主相機總分 128 分，靜態攝影項目 140 分、動態錄影則是 105 分，比小米 10 Pro 以及 OPPO Find X2 Pro 的 124 總分更高。也超越了自家品牌手機 Mate 30 Pro 5G(123分)、P30 Pro(116)分的成績。前相機則是取得 103 分，也是手機自拍相機中的第一名。

DxOMark 評測：華為 P40 Pro 主相機總分 128 分。(摘自 DxOMark)

DxOMark 評測：華為 P40 Pro 主相機在拍照與錄影項目的得分。(摘自 DxOMark)

P40 Pro 配備1/1.28英吋感測器、2.44µm大單位像素尺寸，提供更多的進光量。全像素8核對焦，實現白天黑夜快速對焦，更有XD Fusion圖像引擎可提升畫質。P40 Pro+配備前置3200萬像素鏡頭和紅外線景深鏡頭；主相機則是 500 0萬畫素廣角鏡頭(f/1.9，支援 OIS)、4000萬畫素電影鏡頭(超廣角、f/1.8)、1200萬超感光長焦鏡頭(f/3.4、支援 OIS)、3D 深度感測鏡頭的組合。P40 Pro 可實現5倍光學變焦、10倍混合變焦、50倍數位變焦。

DxOMark 認為 P40 Pro 的相機進步明顯。他們原本已經預期手機相機的分數會一點一點的增加，但是華為 P40 Pro 一推出就跟小米 10 Pro、OPPO Find X2 Pro 拉開 4 分差距，很令人驚喜。在相機表現上，P40 Pro 在變焦上的效果十分出色，且高變焦照片在噪點控制與細節表現上都仍舊很不錯，自動對焦的表現也是至今測試過手機中令人印象深刻的款式。此外，在低光源環境下的表現，還有在人像照片背景虛化(背景糊焦)的效果也都十分亮眼，是當前市面上可以找尋到最佳的拍照手機。缺點就是在相機表現上，拍照時高亮度環境下有時會曝光不足，而錄影時有時不同禎(影格)的銳利度會有明顯差距。

比較耐人尋味的是，比華為 P40 系列早了一個多月發表，與 P40 Pro 一樣具備 100 倍變焦性能的三星 Galaxy S20 Ultra 的 DxOMark 相機分數至今都未曝光。這兩款手機之間的相機表現誰能勝出，更加耐人尋味。

(中時電子報)