文化部啟動首波藝文紓困補助行動，兩週以來申請藝文事業358件、自然人310件，粗估總經費已近9億元。對此，立法院教文會多位委員今（1）日質詢，目前申請紓困件數占全台登記6,363個藝文團體比例不及5％明顯偏低，文化部提出15億藝文紓困振興預算也顯然不夠。

文化部長鄭麗君表示，第一波藝文紓困申請截止日期為4月10日，依據經驗，通常截止前申請案還會大量增加。考量15億的藝文紓困振興預算真的不夠，4月中旬將會提出2.0版藝文紓困方案。

針對立委喊話，德國藝文紓困預算是500億歐元（約台幣1.6兆），台灣藝文紓困相對少很多，僅占行政院第一波600億紓困預算的1.33％，在行政院剛提出的1000億紓困加碼預算中，文化部至少要守住13億，希望文化部爭取3％，多爭取30億紓困預算。

鄭麗君回應，會爭取文化預算極大化，也要為受創嚴重的藝文大型艱困事業爭取專案貸款，包括電影映演業、表演業等，以及讓藝文產業享有專屬的振興抵用券。行政院會有新的整體思考，文化部也會爭取與提出建議。

(工商 )