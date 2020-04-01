各界預期3月台灣製造業PMI將反轉為下跌，擴張榮景不再，但中經院1日公布3月台灣製造業PMI攀升0.4個百分點至53.1％，中經院表示，此次台灣數據與全球趨勢不同原因在於，疫情下台灣仍未鎖國、停工等，廠商持續照常生產，雖歐美疫情擴大導致船運、物流運輸遲緩造成供應商交貨時間再創新高及未經季節調整存貨較2月擴張，但仍使3月數據再上升。

3月台灣製造業PMI組成指標中，值得注意的是，生產數量指數回升0.9個百分點至49.5％，連續第3個月緊縮；人力僱用數量指數中斷連續5個月擴張轉為緊縮，指數下跌1.7個百分點至49.2％；供應商交貨時間指數續揚2.8個百分點至65.9％，再創2012年7月創編以來最快上升速度，而存貨指數由2016年1月以來最快緊縮速度回升6.8個百分點至50.9％。

中經院表示，疫情仍然嚴峻，但台灣並沒有因此鎖國、停工、封城等，廠商及企業仍照常生產運作，而業者由於擔心供應鏈斷鏈，廠商持續不斷拉貨但仍不及如期交貨導致供應商交貨時間再創新高及未經季節調整的存貨較2月擴張，綜合上述因素使得3月台灣製造業PMI仍再攀升至53.1％，

在全體製造業對未來六個月展望方面，未來六個月展望指數在2月驟跌26.9個百分點轉為緊縮後，3月指數再續跌8.1個百分點至28.7％，為2012年7月創編以來最快緊縮速度。

(旺報 )