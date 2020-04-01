一位湖北人在3月29日持綠色健康碼返回甘肅，竟被確診為新冠病例。隔日，甘肅立刻作出政策調整，對湖北返甘人員持有的綠色健康碼申請項目增加了核酸檢測，以防無症狀感染人群。

目前大陸中央和湖北皆號召低風險區健康碼全國互認，在甘肅出台政策之後，其他地區是否應跟進？有專家表示，由於無症狀感染者造成防疫難度大增、檢測成本也提高，因此其他省份並無必要跟進甘肅政策。

甘肅的綠色健康碼政策調整為所有湖北持綠碼的輸入人員進行核酸檢測，浙江大學醫學院副教授周林福認為，目前沒有這個必要。

「無症狀感染者當前防不勝防。」 周林福稱，由於無症狀感染者防範難度過大，且在核酸檢測的過程中，也可能由於採樣、取樣、運輸等過程中的疏失，存在漏診的可能性，無法保證萬無一失。

此外，周林福稱，核酸檢測所需的各項檢驗成本也較高。目前核酸檢測的一次成本約200元（人民幣），檢測後需2到3小時得到結果。對所有湖北持「綠碼」的輸入人員進行檢測所需的財力、人力、時間以及醫療成本都是非常高的。

(中時 )