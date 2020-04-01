彰化縣政府1日宣布為縣內8000位弱勢民眾投保微型保險。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美致贈金管會感謝狀。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美致贈國泰人壽感謝狀。（吳敏菁攝）

保險本質就是要為了保障社會安全，但最需要的弱勢，往往沒錢可以參與社會保險，生活更少掉一分保障， 彰化縣政府1日宣布為縣內8000位弱勢民眾投保微型保險，縣長王惠美感謝金融監督管理委員會協助媒合國泰人壽，國泰人壽全額贊助234萬元經費，讓弱勢民眾可以加保，不幸遇意外導致失能或不幸往生，可獲2萬5千元至50萬元等理賠，由保險給付度過難關。

縣長王惠美說，弱勢朋友生活不易，在保險區塊，沒有多餘的錢可以投保，「不怕一萬，只怕萬一」，一旦遭遇困難，只能藉由公部門及民間慈善團體予以協助度過難關，藉由加保多了一份保障，這次投保的對象是2020年度符合低收入戶資格及特殊境遇扶助各項補助，且年滿15歲至75歲，並同意個資使用的縣民，感謝來自各界善心的力量，滿滿愛心，讓善循環。

金管會保險局副局長張玉煇說，金管會去年拜訪彰化縣政府，獲得縣府支持，所以金管會、縣府與保險公會建立很好的聯繫管道，一起彰化縣推動微型保險，終於促成這次微型保險的開辦。希望弱勢族群能夠透過金融服務，脫離貧窮、翻轉人生。

國泰人壽副總經理張照明說，金管會2009年推動微型保險，號召保險公司填補社會保險以及社會救助機制不足的缺口，之前與金管會一起來彰化縣拜訪，發現仍有許多族群需要共同關注，深感保險應該回歸保障的本質，讓社會安全防護網更加堅固，今年3月1日開始透過國泰人壽保險股份有限公司，協助低收入戶及特殊境遇家庭民眾投保微型保險。

微型保險即為小額納保，由小額保費支出，保障弱勢民眾不致因意外發生死亡或失能等保險事故，而使其家庭陷入困境。社會處長王蘭心表示，去年開辦「公益串聯站，彰化有夠讚」公益整合平台，整合平台，整合人力、物力、財力，透過公開徵信及公布訊息，讓更多民間資源加入，展現縣府與社會的關懷與溫暖。

(中時 )