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分類政治

原標題：雲林縣府秘書長換人 3副處長也異動

請把標題「3副處長」改為「4副處長」

內文整篇重新修正如下：

周麗蘭／雲林報導

雲林縣政府人事四月一日大風吹，原秘書長張志銘改調參議，原參議曾元煌升任秘書長；地政處副處長由地價科長劉登忠接任；農業處副處長由該處畜產科長蔡耿宇升任；社會處副處長由勞工處勞動條件科長游淯棋升任；行政處副處長由前社會處副處長陳怡君接任。

新任疫書長曾元煌，歷任縣府工務處課長、工務局副局長、城鄉發展局副局長、計畫處長、工務處長、參議等，經歷豐富，待人謙恭溫和。

縣長張麗善表示，將借重曾元煌國土規畫的長才擘劃雲林，她也肯定前秘書長張志銘的勇於任事。

社會處、地政處、農業處的副處長也一併異動，前社會處副處長陳怡君調任行政處副處長；前行政處副處長周銘美調任縣長室秘書。地政處副處長由地價科長劉登忠接任、農業處副處長由該處畜產科長蔡耿宇升任，社會處副處長由勞工處勞動條件科長游淯棋升任。

張麗善表示，希望適才適用，培育更多人才，公務機關的輪調是正常的，大家不用過度解讀。

張麗善說，篩選任何主管的時候，一定會看有哪些部門的歷練以及專業，這次調動事前也有透過溝通，大家也都了解縣府是真的有心要培育人才。

(中時 )