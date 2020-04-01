口罩預購2.0上路後吸引許多民眾使用，但有網友在Dcard分享，只記得算數量，卻沒檢查有無瑕疵，結果3個口罩竟有2個不能用，讓她無奈嘆，自己是籤王。貼文曝光也引發熱議，員工、機器都累了，但可以DIY修復即可用，不要丟掉。

網友在Dcard上PO文表示，上週去超商拿預購的口罩，當下只記得檢查口罩數量是否正確，結果回家拆開包裝以後，發現3個裡面竟有2個是不能用的，照片中可見有兩個口罩只有一個耳掛線，讓她無奈喊「我真的是籤王」。

貼文曝光後，引發網友熱議，「妳的運氣超好的...」、「員工累了」、「下次記得要先檢查」、「我的是一拉開就斷掉」、「這種應該很難要求檢查，因為一檢查就是污染了」、「機器表示累了」。

後來也有網友建議，不要放棄它，可以將用完的口罩帶子剪下來，用釘書針釘上去（刺刺那面朝外），或是放口罩套裡使用，必竟口罩很珍貴阿，不要隨便放棄，也可以自己縫，可以戴超久的。

(中時電子報)