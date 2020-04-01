行政院長蘇貞昌表示防疫紓困振興特別預算再加碼，規模達兆元，遭立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等痛批，「誆民眾」、「大騙子」，費鴻泰更指出，相較美國由國會通過，從國庫搬出經費66兆救巿，截至目前台灣實際由國庫拿出的紓困金額才600億。

曾銘宗表示，早在2月下旬審議紓困條例時，他就表明特別預算600億不夠，政府防疫應做通盤檢討，當時他就看到，但政府卻到現在才喊要追加預算。

賴士葆也說，防疫紓困等預算上兆說法，根本是「誆」民眾，事實是，即使追加千億特別預算，也僅有2000億，當前政府最大問題是，不知道要投入多少錢，交通部、經濟部等相關部會也沒有精算，隨變喊。他直言，政府低利貸款7000億，又不是不用還，不應列入。

財長蘇建榮指出，特別預算最初是考慮大陸疫情發展而編列，但現在肺炎疫情擴大到美歐，考量與當時情況不一樣，才會追加。他強調，編列預算要有彈性。

蘇建榮說，特別預算規模擴大多少，須視各部會需求，最終由行政院來決定，以目前情況來看，我國財政狀況不錯，舉債空蘇建榮說，特別預算規模擴大多少，須視各部會需求間達1.8兆，在財政上可以適度因應。

(中時 )