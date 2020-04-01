日本企業信心驟跌至7年低點 12:462020/04/01 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本央行（日銀）1日（周三）公布短觀報告顯示，日本第一季企業信心指數跌至2013年以來低點，其中製造業者信心7年來首度陷入負數，反映新冠肺炎疫情衝擊飯店、車廠等許多行業，該國經濟更瀕臨衰退。 根據短觀報告，今年首季大型製造業信心指數由去年第四季的零降至負8。市場原先預估該數據為負10。 非製造業企業信心也呈現7年來的最低水準，由去年第四季的20降至8，因旅遊禁令、大型活動取消以及社交距離政策，皆使民間消費減弱。 (工商 ) #企業信心 #跌至 #短觀報告 #日銀 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 最快5月底市場好轉 BDI跌至592點 首季年減26％ 04:102020/03/30 產業．科技 《基金》公司治理ETF 長期投資金飯碗 10:512020/03/30 財經 台股逢低布局 搶搭全球公司治理投資風潮 11:392020/03/30 財經 《盤後解析》美股期指止跌 台股守住9600關 15:062020/03/30 財經 價值成長報酬及5G報酬二檔即時指數 即日發布 16:522020/03/30 財經 指數化商品 添2新兵 04:102020/03/31 證券．權證 《商情》需求疑慮 打壓周一LME期鋁跌至4年低點 10:002020/03/31 財經 魚貨價格腰斬 琉球漁會建議政府「強制性休漁」 11:212020/03/31 生活 大陸3月PMI遽升至52 真的是景氣大好嗎？ 17:082020/03/31 財經 台指公司發布 特選價值成長報酬指數 04:102020/04/01 證券．權證 財經熱門新聞 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 即時 - 工商 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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