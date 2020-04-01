日本央行（日銀）1日（周三）公布短觀報告顯示，日本第一季企業信心指數跌至2013年以來低點，其中製造業者信心7年來首度陷入負數，反映新冠肺炎疫情衝擊飯店、車廠等許多行業，該國經濟更瀕臨衰退。

根據短觀報告，今年首季大型製造業信心指數由去年第四季的零降至負8。市場原先預估該數據為負10。

非製造業企業信心也呈現7年來的最低水準，由去年第四季的20降至8，因旅遊禁令、大型活動取消以及社交距離政策，皆使民間消費減弱。

(工商 )