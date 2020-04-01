全球現在正面臨新冠肺炎疫情挑戰，台灣政府為了防疫，中央流行疫情指揮中心的指揮官陳時中，幾乎每天下午都會召開記者會，對全國民眾說明最新疫情。但最近陳時中在面對一名女記者提問時，難得在聽完問題後，開口稱讚該名女記者，「這個問題很好」，讓同步跟著收看直播的網友很好奇，陳時中是在稱讚誰？而有鄉民隨後搜出這名女記者的絕美的照片，在網路上引起一陣熱議。

一名女記者近日在記者會提問問題，罕見被衛福部長陳時中稱讚。（圖／報系資料照片，翻攝IG）

據了解，這名被陳時中稱讚的女記者，是在上月25日的記者會上，提問「「航空部份，假設需要居家檢疫的機組員是A組，那麼由於他們的特殊性還有他們執行的難度，隔離放寬只需要5天嘛，那還是要考慮到潛伏期跟無症狀的問題，那麼當A組在執行航空任務的時候，是否要請公司去協調，不要跟其餘組別的空服員，避免所謂接觸傳染的問題？」

一名女記者近日在記者會提問問題，罕見被衛福部長陳時中稱讚。（圖／報系資料照片，翻攝IG）

就是這個提問，讓陳時中聽完後，在回應之前先稱讚記者「這個問題很好」。而被稱讚的這名記者，後來被網友起底，是畢業於東吳政治系、台大國發所，目前任職於年代壹電視新聞的記者劉一璇。外型走甜美清新路線的她，照片曝光在PTT表特版引起暴動，不少網友覺得她擁有極具氣質的知性美，還有網友立刻變成她的粉絲，覺得她「她不管問什麼問題都很好」。

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(中時電子報)