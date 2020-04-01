今天是一年一度的愚人節，不過因為新冠肺炎(COVID-19)疫情當前，沒有人有那種心情開玩笑。2003年的今天，一代巨星張國榮(哥哥)從香港文華酒店24樓一躍而下，也成為影迷、歌迷心中永遠的痛，盼望這彷彿就是一個愚人節的玩笑。然而這並不是。在這個感傷的日子裡，如果你也懷念哥哥，打開手機音樂 App 就能重溫他溫暖的歌聲。

〈不羈的風〉、〈拒絕再玩〉、〈無心睡眠〉、〈黑色午夜〉、〈當年情〉、〈緣份〉、〈無形鎖扣〉、〈玻璃之情〉、〈左右手〉、〈大熱〉、〈芳華絕代〉、〈明星〉、〈風再起時〉時而深情，時而瀟灑，收放自如的演繹，都是哥哥張國榮曾經的經典。1987 年夏天，《倩女幽魂》上映，這段跨越陰陽兩界的淒美愛情故事至今仍深印在觀眾的腦海。當年正值香港樂壇的黃金時代，張國榮的演藝事業也如日中天，他遠赴日本邀請玉置浩二、山崎稔、船山基紀等知名音樂人參與新專輯的編曲，將當時流行的東洋風發揮到極致，灌錄了他歌唱生涯裡極為重要的代表作《Summer Romance ’87》，負責詞曲創作還有黃霑、林夕、林振強、潘源良等鬼才。《Summer Romance ’87》是當年全香港銷量最高的專輯，更在香港以外的地區有深遠播的影響力，為張國榮躍升「亞洲巨星」打下了穩實的基礎。

可以說出「Hey Siri我想聽哥哥的專輯」來聽 Apple Music 張國榮的專輯。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

在張國榮離開的4月1日，Apple Music 特別推薦《Summer Romance ’87》，和大家一起重溫哥哥的魅力。你也可以透過 iPhone，跟Siri說「Hey Siri, 播哥哥的專輯」，Siri也會幫你播放張國榮的經典歌曲。

(中時電子報)