啟碁(6285)隨著大陸產業率續復工下，3月昆山廠返工率約80%，短線恐潛在歐美因疫情爆發的需求減緩，但第三季可望在新廠調試與大型專案搬遷陸續完成後，有利於毛利率改善，今股價強勢反彈、開高走高，漲幅逾4.5%，站穩5日線、持續往月線靠攏。

啟碁2月營收35.9億元，月減26.7%，年減5.9%，主要原因就是新冠疫情造成春節延遲復工，導致2月返工率僅約50%，在2月工作天數銳減下，加上回廠返工進行隔離之員工亦須給付薪水但無法貢獻產能，故法人也下調啟碁下調首季營收季減約17%，毛利率下修為11.2%，目前隨著大陸拚復工，啟碁崑山廠3月返工率約80%。

新冠肺炎衝擊全球產業，加上現階段歐美疫情嚴峻，短期內歐美地區需求恐有減緩風險，但也因為疫情帶動遠距辦公、線上教學等趨勢大行其道，網路設備需求升級，也成為網通產業此波疫情下的「疫」外商機，現階段啟碁尚未看到有訂單減少的狀況，預估今年第三季新廠調試與大型專案搬遷陸續完成後，屆時毛利率將會有改善。

(時報資訊)