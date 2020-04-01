麗清科技(3346)因認列存貨損失等，2019年稅後盈餘1302萬元，年減93.67%，每股盈餘僅0.18元，受此影響，今天盤中股價走弱，不過麗清表示，雖然第1季營運受新冠肺炎疫情蔓延影響，但目前公司與主要客戶在復工後皆為因應品牌車廠需求以庫存、加班或調班方式因應，且LED頭燈的訂單需求明顯增加，有信心創造今年整體營運逐季向上成長。

由於第4季為傳統汽車產業旺季，麗清2019年第4季合併營收為10.97億元，加上一次性相關費用皆已認列，單季順利轉虧轉盈，單季每股盈餘為0.24元，累計2019年合併營收為41.33億元，營業毛利為6.68億元，合併毛利率為16.18%，年減1.75個百分點，由於提列一次性認列部分存貨呆滯損失、非本業造成之CB提前贖回利息費用1500萬元、因增資員工認股產生酬勞成本500萬元及借款利息費用4000萬元等，以及為未來營運衝刺做準備而進行產能擴充，於新廠建置初期所投入相關成本費用增加及學習曲線成本，稅後盈餘為1302萬元，年減93.67%，每股盈餘為0.18元。

麗清前2月合併營收為5.33億元，年減19.58%，麗清表示，第1季營運雖受新冠肺炎疫情蔓延影響，但目前公司與主要客戶在復工後皆為因應品牌車廠之需求以庫存、加班或調班方式因應，藉以增加產能稼動率與協調訂單出貨狀況，加上LED頭燈的訂單需求明顯增加，不僅挹注整體訂單能見度、掌握度提升，也有助優化產品結構精進毛利率表現，麗清以期隨著客戶拉貨力道增溫，貢獻整體產能利用率提升，有信心今年整體營運將逐季向上成長。

為因應主要客戶新車款LED車燈模組訂單之需求，麗清除持續提升LED車燈研發設計技術能力，亦陸續於武漢及上海新廠擴廠增產與建置研發團隊，惟因面臨中國新車銷量下滑，致使產能稼動率降低而未達規模經濟效果，惟未來隨著各新廠產能規模持續開出並擴大，不僅有助於未來公司在單一LED車燈模組接單價格之競爭力，亦滿足主要客戶增加大型訂單合作空間的需求，對整體營運有正面挹注。

麗清亦持續看好新車應用LED車燈的滲透率提升，也將因應品牌車廠針對車燈之光學及電子功能設計複雜、獨特的客製需求，強化關鍵核心技術，同時也將因應主要客戶之訂單需求來調配產能接單布局，並持續以提升自動化生產及朝向智慧製造為目標。

(時報資訊)