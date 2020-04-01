鴻海（2317）揭露2019年第四季營運概況，其中旗下3大轉投資事業體表現出色，A股掛牌的工業富聯（FII）獲利年增18％，港股掛牌的鴻騰精密（FIT）獲利年增4％，港股掛牌的富智康（FIH）獲利16億元，較前年同期爆虧約85億元大幅轉盈。

鴻海2019年第四季合併營收1.74兆元，季增25.45％、年減3.81％，改寫歷史次高。不過歸屬母公司稅後淨利477.65億元，季增55.77％、年減23.72％，為近6年同期低點，每股盈餘（EPS）3.45元，優於第三季2.21元、低於前年同期4.08元。

觀察獲利「三率」表現，鴻海去年第四季毛利率6.47％、營益率2.86％、淨利率2.74％，優於第三季6.01％、2.41％、2.21％，低於前年同期7％、3.55％、3.46％。

四大產品線方面，占57％的消費暨智慧產品營收季增達雙位數、占20％的企業產品營收季增個位數，表現均符合預期。占18％的運算產品因產品組合推動營收成長，季增幅度優於預期，但元件與其他因光學元件客戶調整庫存，表現低於預期。

鴻海對工業富聯、鴻騰精密、富智康持股分別為84.12％、75.27％、61.88％。以去年第四季營收貢獻比重觀察，鴻海母公司及其他占58％，工業富聯33％、富智康7％、鴻騰精密為2％。

其中，工業富聯去年第四季營收5765億元，年減2％，但稅後淨利377億元，年增達18％。鴻騰精密營收406億元，年增5％，稅後淨利17億元，年增4％。富智康營收1220億元，雖年減20％，但稅後淨利16億元，較前年同期虧損約85億元大幅轉盈。

工業富聯公告2019年合併財報，合併營收人民幣4086.97億元，年減1.61％，但營益率自4.83％提升至5.16％。歸屬母公司稅後淨利人民幣186.06億元，年增達10.08％，每股盈餘（EPS）人民幣0.94元，優於前年0.9元。

鴻騰精密公告2019年合併營收43.72億美元，年增9.16％。毛利率17.25％、營益率6.29％，低於前年17.68％、7.7％。不過，歸屬母公司稅後淨利2.35億美元，仍年增0.63％，每股盈餘3.57美分，優於前年3.5美分。

富智康公告2019年自結合併營收143.78億美元，年減3.29％。毛利率1.76％、營益率負0.08％，優於前年負0.98％、負5.76％。歸屬母公司稅後虧損0.12億美元、每股虧損0.15美分，較前年虧損8.57億美元、每股虧損10.57美分大幅好轉，虧損幅度減少98.57％。

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