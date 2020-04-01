因進口車於季底大量交車，帶旺台灣3月車市，整體掛牌達3萬7279台，年增15.1%且月增36.3%，和泰車(2207)3月銷售年增23.5%，在前五大品牌中表現最強勁，市占率31.5%穩居龍頭地位。今年首季，台灣車市規模達10萬4046台，比去年同期增長8.2%。

2020年1~3月總車市有不錯的成績，但進口車銷售表現勝於國產車，進口車3月總市場達1萬9697台，年增23.7%且月增45.1%，在TOYOTA RAV4熱銷帶動下，進口車達過半市場，衝上52.8%的市占率，另外，電動車品牌特斯拉大量到港，3月銷售逾1500台。今年前3月，進口車亦勝過國產車的整體市占率。進口車1月至3月總市場達5萬3116台，年增18.9%，市占率衝上51.1%。

3月車市表現方面，和泰汽車以1萬1726台，31.5%的市占率持續坐穩龍頭寶座。展望今年，和泰汽車對今年車市看法仍樂觀，預期在汰舊換新政策最後一年等利多帶動，看好今年車市規模仍可期。

和泰汽車3月新車掛牌共達1萬1726台，比去年同期增加23.5%，亦月增34.4%。旗下的國產車ALTIS銷售達2563台，熱門進口休旅TOYOTA RAV4以2754台，仍是單一車款的銷售冠軍。此外，和泰汽車代理的高級進口車Lexus以1665台，市占率19.3%居於第二名。

和泰汽車2019年銷售佳績延續至今年，主要是去年3月ALTIS、RAV4改款上市的熱銷效應持續。和泰汽車旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌，今年第一季掛牌數為3萬5550台，年增19.4%，在前五大車廠中增長率最強勁，市占率達34.2%。

今年3月，車市總銷售第二名為裕隆集團中華車(2204)的3812台，年增0.8%，月增20.6%，市占率10.2%；第三名為進口豪華車BENZ賓士以總掛牌數2693台，年增6.8%，月增42.6%，市占率7.2%；裕隆集團裕日車(2227)(裕隆日產汽車)以2328台居第四名，月增12.8%，但年減22.6%；日系HONDA汽車單月掛牌數2323台，月增37.1%，月減15.8%，居第五名。

3月車市續旺主要是進口車表現強勁帶動，特斯拉單月掛牌1517輛，衝上市場第八名。

展望4月，有部分車商憂心疫情是否已襲向車市，要看4月市場才能進一步判斷，不過龍頭和泰汽車仍持樂觀態度。且為了力拚4月車市維持成長態勢，和泰汽車端出市價1.78萬元的除菌空氣清淨機，拉抬國產車行銷力道；裕隆納智捷汽車上市百萬元內的URX七人座車款；裕隆日產汽車4月推出「防疫超前布署」優惠購車專案，賞車送抗菌口罩布套，訂購國產全車系贈PM2.5付離子空氣濾網等優惠。Honda也祭限時專案，凡於活動期間入主Honda全車系，贈送「荷蘭BRISE防疫級空氣清淨機」及「Honda車用超淨化除菌系統」等防疫好禮。

(時報資訊)