面對新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰，各地對醫療相關設備的需求也跟著急劇攀升。數位儲存品牌宇瞻(8271)除因應政策執行公司內部防疫管控外，也積極調整生產資源，配合指標性客戶生產醫療設備的需求，成為抗疫最好夥伴。

宇瞻科技總經理張家騉表示，對抗疫情是刻不容緩的國際共同事務，企業必須攜手互助、展現對整體社會的關懷。對於客戶需求宇瞻同仁皆全力配合，爭取時間達成出貨任務，確保履行給客戶的承諾。期能藉此為抗疫行動貢獻企業應盡的社會價值，讓更多人得到妥善的醫療照顧，以度過艱難的時刻。

(時報資訊)