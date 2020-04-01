《半導體》宇瞻成抗疫夥伴 配合客戶生產醫療設備 12:332020/04/01 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 面對新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰，各地對醫療相關設備的需求也跟著急劇攀升。數位儲存品牌宇瞻(8271)除因應政策執行公司內部防疫管控外，也積極調整生產資源，配合指標性客戶生產醫療設備的需求，成為抗疫最好夥伴。 宇瞻科技總經理張家騉表示，對抗疫情是刻不容緩的國際共同事務，企業必須攜手互助、展現對整體社會的關懷。對於客戶需求宇瞻同仁皆全力配合，爭取時間達成出貨任務，確保履行給客戶的承諾。期能藉此為抗疫行動貢獻企業應盡的社會價值，讓更多人得到妥善的醫療照顧，以度過艱難的時刻。 (時報資訊) #宇瞻 #抗疫 #生產 #醫療設備 #醫療 #新冠肺炎 #疫情 #宇瞻科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》經濟染疫 日2月工業生產增長放緩、3月恐暴跌 10:342020/03/31 財經 時尚拯救人類 精品跨界生產口罩、防護衣 21:182020/03/31 時尚 廣西醫療專家 出征柬埔寨助抗疫 04:092020/04/01 焦點新聞 盛發生技木酢乾洗手 助攻抗疫 04:102020/04/01 證券．權證 善用債券組合基金 多元抗疫 04:102020/04/01 投資理財 《股利-觀光》瓦城去年創3高 擬配息10元、啟動自救抗疫 08:022020/04/01 財經 華航、華信、台灣虎航空抗疫措施全面啟動 09:472020/04/01 財經 中市近200家「安心旅宿」 陪伴家屬抗疫 10:242020/04/01 生活 《電腦設備》華碩一站式套組防疫國家隊 登場抗「疫」！ 10:172020/04/01 財經 抗疫紓困方案太瑣碎 苦苓籲蘇揆這樣做...網樂歪！ 11:442020/04/01 政治 財經熱門新聞 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 美股若中鏢暴跌40％！末日博士驚爆川普玩完了 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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