最高法院新任院長吳燦上任 17:372020/04/01 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 最高法院1日舉行新、卸任院長交接典禮，在司法院長許宗力（中）監交下，新任院長吳燦（右）與卸任院長鄭玉山（左）順利完成印信交接，吳燦正式走馬上任。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最高法院1日舉行新、卸任院長交接典禮，在司法院長許宗力（中）監交下，新任院長吳燦（右）與卸任院長鄭玉山（左）順利完成印信交接，吳燦正式走馬上任。（劉宗龍攝） 最高法院1日舉行新、卸任院長交接典禮，新任院長吳燦（中右）與卸任院長鄭玉山（中左）完成交接後，吳燦陪在鄭玉山身後，與同仁們一起鼓掌歡送鄭玉山離開最高法院，而鄭玉山則拱手向同仁們致意、道別。（劉宗龍攝） 最高法院新任院長吳燦致詞。（劉宗龍攝） 最高法院卸任院長鄭玉山致詞。（劉宗龍攝） 最高法院1日舉行新、卸任院長交接典禮，在司法院長許宗力監交下，新任院長吳燦與卸任院長鄭玉山順利完成印信交接，吳燦正式走馬上任。 (中時 ) #院長 #卸任 #上任 #法院 #交接 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站 3月20日至3月26日 04:092020/03/29 財經要聞 最高法院分案疑雲院長鄭玉山恐下台 庭長吳燦將升任 10:292020/03/31 社會 陳玉珍：蘇院長當的是中華民國的行政院長 而非台灣國的行政院長 12:572020/03/31 政治 台水董座交接 總經理胡南澤陞任 14:252020/03/31 財經 台水董事長由胡南澤升任 今舉行交接儀式 17:182020/03/31 生活 最高法院院長請辭 分案不公惹議 鄭玉山提早走人 04:102020/04/01 社會新聞 鄭玉山今下台 司法院報告還公道 12:182020/04/01 社會 恐嚇81名法學教授嗆「殺你全家」 嫌犯落網 13:202020/04/01 社會 馬英九揭密 郝柏村曾找他接財政部長 15:582020/04/01 政治 恐嚇81名法學教授嗆「殺你全家」 嫌犯遭聲押 15:552020/04/01 社會 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 這件事別再講了！陳揮文竟在節目上怒嗆韓粉：離我遠點 - 政治 最新政黨民調出爐 最後一名是它 網笑了！ - 政治 遭韓粉嗆清黨 他怒揭韓國瑜被罷免主因 - 政治 蔡政府豪撒1千萬片口罩！徐巧芯大怒：台灣人活該？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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