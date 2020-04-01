最高法院1日舉行新、卸任院長交接典禮，在司法院長許宗力（中）監交下，新任院長吳燦（右）與卸任院長鄭玉山（左）順利完成印信交接，吳燦正式走馬上任。（劉宗龍攝）
最高法院1日舉行新、卸任院長交接典禮，在司法院長許宗力（中）監交下，新任院長吳燦（右）與卸任院長鄭玉山（左）順利完成印信交接，吳燦正式走馬上任。（劉宗龍攝）
最高法院1日舉行新、卸任院長交接典禮，新任院長吳燦（中右）與卸任院長鄭玉山（中左）完成交接後，吳燦陪在鄭玉山身後，與同仁們一起鼓掌歡送鄭玉山離開最高法院，而鄭玉山則拱手向同仁們致意、道別。（劉宗龍攝）
最高法院1日舉行新、卸任院長交接典禮，新任院長吳燦（中右）與卸任院長鄭玉山（中左）完成交接後，吳燦陪在鄭玉山身後，與同仁們一起鼓掌歡送鄭玉山離開最高法院，而鄭玉山則拱手向同仁們致意、道別。（劉宗龍攝）
最高法院新任院長吳燦致詞。（劉宗龍攝）
最高法院新任院長吳燦致詞。（劉宗龍攝）
最高法院卸任院長鄭玉山致詞。（劉宗龍攝）
最高法院卸任院長鄭玉山致詞。（劉宗龍攝）

最高法院1日舉行新、卸任院長交接典禮，在司法院長許宗力監交下，新任院長吳燦與卸任院長鄭玉山順利完成印信交接，吳燦正式走馬上任。

(中時 )

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