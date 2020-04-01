楊恢宏GR - U Sound Like Shit (Official Video)

全方位創作新人楊恢宏GR ，全創作單曲〈U Sound Like Shit〉MV首播，首發嘻哈搖滾單曲從作詞、作曲、編曲，至母帶後期製作等全由楊恢宏一手包辦，驚人實力令人不容小覷。父母為了支持他的決心與勇氣，資助部分音樂製作費用，而企畫MV拍攝等與宣傳費恢宏則大膽首度貸款孤注一擲實踐夢想，期望將所有用心積累的音樂心血與結晶，完整呈現屬於楊恢宏GR的音樂風格，於2020年正式出擊。

楊恢宏GR（GR為取名字諧音恢宏、灰紅，Gray與Red之縮寫），為了讓大家更快記憶他的名字楊恢宏GR，造型上也特別以狂野獨特的灰髮與紅衣為主視覺色調，為維持灰髮每個月平均在浴室要多花上600分鐘，也放棄最愛的泡溫泉。

楊恢宏GR自幼學習古典舞蹈、鋼琴、管樂、小號、吉他, 擅長曲風包括：流行、搖滾、龐克、Hip Hop。13歲因緣際會到教會彈奏吉他後，被具音樂嗅覺敏銳的牧師慧眼相中於教會培訓吉他天份，至此對音樂非常狂熱。高中開始詞曲創作、編曲，大學為熱音社社長，同時踏入業界歷經相當豐富幕前幕後音樂相關的活動經驗。18歲時曾加入TPI星光學院當訓練生，開始接觸學習各種音樂技能，過程雖然辛苦收入不穩定，曾一個月只有3、4千元的收入作為生活費，但他始終為了夢想努力咬牙堅持。

雖然音樂路上一路跌跌撞撞，恢宏的辛苦父母全看在眼裡，家人曾數度苦勸轉行，向來孝順的他也為了不讓父母擔心，選擇父母建議就讀商業科系學習商科技能，原覺得能讓父母安心就好，沒想到商務科技管理也對音樂的行銷與規劃上有所幫助，除音樂，編曲，製作全創作外，連EP音樂概念及單曲行銷與視覺包裝等，都一手包辦。

楊恢宏GR創作單曲〈U Sound Like Shit〉已於各數位平台線上數位發行，歌曲描述世界混亂，社會不斷的改變，但無論世界變得如何，你才是自己的主人，我們的想法跟信念決定會成為什麼樣的人，我們的行為跟選擇才是影響人生最重要的。

〈U Sound Like Shit〉MV拍攝內容設計一段要恢宏砸爛電視機的劇情，非專業演員的他擔心演不好要重砸道具影響拍攝進度，在導演的引導下醞釀情緒後一次OK！恢宏說：「因為看電視播報各種疫情狀況，假想把電視當作肺炎病毒一樣砸爛，希望疫情趕快消滅！果然一次『揍』效！』」近期因為肺炎疫情，也特別注重隨身攜帶酒精，除了體外消毒防疫外，也偶爾小酌體內消毒增加創作靈感，打算為近期時事創作新曲，接下來會有發表更多單曲。

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(中時電子報)