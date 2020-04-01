從今日開始，搭乘台鐵、高鐵和國道客運等大眾運輸，需要強制量體溫、戴口罩才能進站，但許多民眾因今早進站搭車前才知道相關訊息，引發不少民怨，朝野立委早上質詢交通部次長黃玉霖時，一致表達不滿。民眾黨發言人楊寶楨也表示，上班尖峰時間人潮眾多大排長龍，若還要配合社交距離的安排，更導致上班、上課遲到的風險，交通部必須妥善安排。

楊寶楨說，今天起搭乘大眾交通運輸都要戴口罩和量體溫，民眾黨認為立意良好，但目前也衍生出一些問題。她指出，部分台鐵車站未採用紅外線體溫量測儀，採用派員以額溫槍量測，但上班尖峰時間人潮眾多大排長龍，若還要配合社交距離的安排，更導致上班、上課遲到的風險，這點必須請交通部妥善安排，在防疫與民眾權益間找到平衡點。

楊寶楨也表示，疫情指揮中心訂定社交距離，雖目前採取柔性勸導作法，但仍保留開罰的可能性，中央對此應審慎思考適法性以及可行性，再對外發布相關措施。她說，針對大型集會、室內群聚可研擬相關辦法規定，但首先必須提供業者相關配套措施以及紓困方案，讓業者在防疫期間盡量減少衝擊。

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(中時電子報)