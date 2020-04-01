新冠肺炎疫情肆虐，各國政府都呼籲民眾減少大型聚會，避免人與人之間的互動，或者停止舉辦葬禮。不過在英國有個大家族沒有理會勸告，17名親戚集體出席長輩希拉（Sheila Brooks）的葬禮，結果幾天後這些人陸續出現症狀，其中蘇珊（Susan Nelson）還與希拉死於同個病房。

根據英國《每日郵報》報導，65歲的蘇珊在參加86歲阿姨希拉的葬禮之前，健康狀況良好，沒想到過了幾天，居然開始出現咳嗽、氣喘等疑似染上新冠肺炎的症狀，且病況在短時間內惡化，上月16日住進伊麗莎白女王醫院，最後不幸於3月24日凌晨過世。

在這之後，其他16名有參加葬禮的家屬也出現症狀，包括蘇珊的先生與34歲女兒阿曼達（Amanda）；阿曼達說，「自從2月參加葬禮以來，大約有17位家庭成員陸續表現出症狀，先是21歲的堂兄，一直到88歲的叔叔，沒有一個人能夠倖免，真的有點奇怪。」

阿曼達推測，大家應該是在長輩希拉的葬禮上集體感染，由於許多家人都在住院，擔心有大部分的親戚都無法度過這關，可能無法生存，「我們原是一個非常親密的大家庭，但病毒摧毀了一切。」

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(中時電子報)