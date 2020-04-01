一向給人硬漢形象俄羅斯總統普丁也須隔離？據俄羅斯官媒塔斯社報導，莫斯科治療新冠肺炎的指定醫院「科穆納爾卡醫院」的主治醫生普羅佐科已確診新冠病毒，而上周俄羅斯總統普丁正好曾來這座醫院視察，兩人在未穿防護衣、未戴口罩的情況下大方握手，令外界關心普丁的身體狀況。對此，克里姆林宮表示，普丁健康狀況一切正常。

報導指出，普羅佐科（Denis Protsenko）上週剛在科穆納爾卡醫院（Kommunarka）接待前來視察的普丁，其中普羅佐科不但與普丁握手，還與他一同搭電梯，其中兩人都沒戴上口罩。但目前並不清楚此時普羅佐科是否已經染病。

而普羅佐科3月31日在推特上表示，自己已確診新冠病毒，但目前感覺良好，已在辦公室內自主隔離。

至於普丁健康狀況如何，據俄羅斯新聞社（RIA）報導，克里姆林宮1日表示，普丁定期接受新冠病毒檢測，一切正常，並表示要與普丁見面的人都要提前經過疾病檢查。

目前俄羅斯確診新冠病毒病例共有2337人、17死，普丁也於3月18日表示「一切都在控制之中」，比其他國家好得多，不過仍有部分專家認為俄國刻意隱瞞數據。

(中時電子報)