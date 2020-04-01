台灣抗疫成果舉世稱讚，成為其他國家學習的對象。我國邦交國尼加拉瓜近日透過外交部連繫亞東醫院，於今（1）日上午9時，與亞東醫院進行防疫經驗交流視訊會議。
尼加拉瓜共15位重要官員與公衛部門醫師參與會議，包括總統公子（尼加拉瓜投資促進局總統顧問）、衛生部長、外交部次長、天災防治署長、航空局長、海關署長、尼加拉瓜社會保險局長等人列席，與亞東醫院副院長邱冠明、感染管制中心主任廖俊星、內科部主任彭渝森、急診醫學部主任蔡光超、胸腔內科主任王秉槐、感染科主任楊家瑞等醫師專家，針對尼國提出的七大面向問題進行回應，視訊會議歷時1個多小時。
尼國外交部次長提問，民眾的預防措施如何執行？亞東醫院醫療副院長邱冠明答覆，尼國到今天為止只有少數確診個案（5例1死），這是控制疫情的最重要時機。政府當務之急，就是要求民眾「待在家裡」、清查和管控全國的「醫療資源」，然後「拯救生命」。
邱冠明表示，政府貫徹衛生政策的態度和作為，會使全體國民警覺到這場疫情的嚴重性。
會議結束後，尼國外交部次長代表總統對亞東醫院致謝，我國駐尼加拉瓜大使吳進木最後感謝雙方透過外交，攜手促進尼國的防疫工作。
(中時 )
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