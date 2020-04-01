鈺媗不畏手術後遺症，堅持捐髓救母。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）

銘祥跟著家人上山養雞，幫忙減輕母親負擔。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）

今年就讀國三的睿恩，出生時因為缺氧等原因導致腦性麻痺，也造成行動不便，從小父母離異、照顧的責任由曾祖母一肩扛起，為了培養他獨立生活，曾祖母把他從宜蘭送至287公里外的彰化求學，曾祖母近期過世，但睿恩決定要依靠自己的力量走向未來，獲頒今年家扶自強兒童表揚。

依據家扶基金會2019年的經濟扶助數據分析，有65.21％是單親家庭、11.2％為隔代教養、8.75％失親、19.59％為雙親家庭但其中大多數為殘疾、重病、入獄、身心障礙、無謀生能力，或長期失業導致家庭無收入；而從兒少本身問題困擾的數據分析亦顯示有13.15％的兒少為身障者或是疾病纏身。

患有腦麻的睿恩，因自小父母離異，照顧和陪伴的責任就由曾祖母一肩扛起，為了養成他獨立的個性，曾祖母把他送到彰化住校念書，「怎麼把我生成這樣？」睿恩曾經這樣埋怨過，但自從到外縣市念書學習獨立後，讓他轉變看待事物的態度，懂得體恤別人、打理自己的生活。

而今年15歲的鈺媗是家中的長女，4年前，鈺媗的母親因為罹患血癌，每週都要到醫院追蹤治療和化療，在等待骨髓配待的時間裡，耗費很大的心力與折磨，甚至感到絕望。在醫生建議下，鈺媗嘗試和母親配對，經過各項檢查和前置準備，終於在去年平安夜完成骨髓移植手術，母女倆恢復狀況良好，是全家人最棒的新年禮物，也獲頒家扶自強兒童表揚。

另外，銘祥的父親在多年前因車禍導致半身癱瘓，家中的經濟重擔落在來自柬埔寨的母親身上，一家五口皆仰賴飼養和販賣雞隻的微薄收入生活。為了減輕母親的負擔，銘祥不僅幫父親復健按摩、洗澡擦背，也會協助照顧弟弟妹妹和整理家務，無論晴天、雨天都會跟著家人上山養雞，未來，希望能學習木工技藝，用自己的一雙巧手打造全家人的夢想藍圖。

家扶基金會執行長何素秋表示，每個孩子的成長故事都令人敬佩與感動，雖然身處逆境，但他們勇敢面對、勤奮向學的精神與態度，都展現了自己無限的潛能與發展，如同星空中閃亮的一顆星。家扶呼籲社會大眾，防疫之際，也請給弱勢家庭多一些關懷與支持，協助他們一起走過這段艱難時刻。

(中時 )