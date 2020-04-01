內政部長徐國勇今日至立法院內政委員會備詢並表示，有關外界對政院版的國土計畫法意見，內政部都聽到了，對於有爭議的修正條文，是否要先暫緩，這部分會尊重委員們的意見。

行政院於今年2月20日提出國土法修法草案，其中第15條部分條文「全國國土每十年通盤檢討一次、直轄市、縣(市)每五年通盤檢討一次，並做必要變更。但必要情事時得適時檢討變更，其內容及程序予以簡化，簡化辦法由中央主管機關定之。」

政院版的國土法第45條部分條文「中央主管機關於本法施行後兩年內公告施行全國計畫，直轄市、縣(市)於公告後一定期限內，完成擬定及審議作業。而一定期限由中央主管定之。」此兩條修正條文引發外界質疑，認為將會造成空白授權的問題。

徐國勇說，目前已經有18個直轄市、縣市，將國土計畫法草案送到內政部，由國土計畫審議會議審查中，而內政部報告也承認，修法是為了因應局勢瞬變，將辦理程序簡化，才提出修法，並否認為特定計畫開後門。

(中時 )