新冠肺炎疫情升溫，國內確診個案陸續增加，各縣市政府都嚴防居家隔離、檢疫民眾到處趴趴走，警方也加入防疫行列，為避免第一線基層員警接觸民眾，恐有染疫風險，太平警方特別推出「勤務防疫包」，內有防護衣、防護目鏡、手套、口罩、額溫槍、酒精及次氯酸水，一系列抗疫物品，一輛巡邏車一套，讓同仁抗疫有保障、免緊張。

警方指出，疫情持續延燒，各國確診人數激增，目前國外返國後必須居家檢疫的國人大幅增加，醫護人員、里長及里幹事及警消人員成為抗疫第一線無名英雄。太平警分局為讓員警們能安心執勤，提升自我防衛能力，阻絕與潛在性高風險族群接觸之風險，除目前已提供個人隨身防疫設備外，如醫療用口罩、75％酒精或次氯酸水，讓同仁每日出勤前備齊，

警方推出抗疫「勤務防疫包」，每輛巡邏車上都備有一組，內有防護衣、防護目鏡、手套、口罩、額溫槍、酒精及次氯酸水，將防疫物質整備成一袋，有條不紊取用方便，讓同仁遇有臨時防疫勤務派遣，能無後顧之憂。基層同仁頻表示，「防疫包就像應急包一樣，小小一包大大功用，有備無患。」

太平警方表示，工欲善其事並先利其器，每個同仁都像自己的家人，就應該給予適當自我保護的工具，不只要讓他們安心，也要讓眷屬放心。亦持續呼籲民眾防疫期間盡量避免到密閉場所或人群聚集處，並養成勤洗手習慣，勿觸摸口鼻，減少疫情傳播及發生。

(中時 )