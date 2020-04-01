隨著大陸進展金融領域擴大開放，越來越多外國金融巨頭有所動作，陸證監會披露，貝萊德（BlackRock）、路博邁（Neuberger Berman）已經提交公募基金管理公司設立資格審批申請。

證監會官網1日顯示，貝萊德與路博邁已經提交了公募基金管理公司設立資格審批申請，目前審批進程為接受材料。貝萊德用於提交申請的主體為貝萊德金融管理公司（BlackRock Financial Management），路博邁用於提交申請的主體為Neuberger Berman Investment Advisers LLC。

日前貝萊德董事長兼CEO芬克(（Larry Fink）曾表示，堅信大陸將是貝萊德最大的機遇之一，應對未來形勢的挑戰，可持續投資和面向包括大陸在內的高增長市場是貝萊德的解決方案，會繼續致力於發展在大陸的業務以及當地的投資專長，幫助客戶把握這一龐大且不斷增長的機遇。

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