新冠肺炎疫情重創全球經濟與供應鏈，但由於世界各地的防疫封鎖措施迫使數百萬人採用遠距電信技術，進而帶動穩健的晶片需求，南韓3月出口僅小幅下滑。

韓國產業通商資源部周三公布，3月出口年減0.2%，不如經濟學家預估的年增1.5%，並較2月的年增4.3%大幅下滑。排除日曆影響，每工作日平均出口額年減6.4%，較2月的年減11.9%改善。

外銷報告顯示，筆記型電腦與晶片的需求大幅成長，抵銷了石化與鋼鐵產品價格下跌的影響。

南韓的主要出口項目半導體，3月出口額下滑2.7%，但出口量大增27%，因新冠肺炎疫情引發的外出禁令帶動電信技術與晶片需求。受筆電與固態硬碟需求激增帶動，3月電腦出口額成長82.3%。

此外，南韓3月對中國出口年減5.8%，對美國與歐盟出口分別成長17.3%和10%。

韓國是第一個公布月度貿易數據的主要出口型經濟體，被視為全球貿易的風向球。南韓官員表示，越來越多國家受到疫情重創，這將削弱全球需求，4月出口數據恐將惡化。

(時報資訊)