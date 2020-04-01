日本疫情日趨嚴重，繼喜劇泰斗志村健、17歲新人男星小宮璃央後，知名編劇宮藤官九郎也中鏢。原定4月播出的多部日劇也因新冠肺炎而延檔，TBS電視台今宣布《半澤直樹2》、《我的家政夫渚先生》、《MIU404》都將調整播出日期。而有「牛郎界帝王」稱號的ROLAND羅蘭，已決定暫時關閉他所經營的「THE CLUB」，避免虧損擴大。

宮藤官九郎感染新冠肺炎，他透露目前只有發燒，沒有肺炎和感冒的症狀。（圖／翻攝自宮藤官九郎IG）

宮藤官九郎在官網上發布自己確診的消息，他懊悔表示：「我過於相信自己不會感染新冠肺炎，現在滿心想著為什麼是我？」他的腎盂炎才剛好，如今又要與病毒爭鬥。官藤官九郎透露他目前只有發燒，沒有肺炎和感冒的症狀，會專心治療，盡快恢復健康。

ROLAND羅蘭不堪虧損，暫時歇業。（圖／翻攝自羅蘭IG）

49歲的宮藤官九郎是日本鬼才編劇，同時身兼演員及導演工作，代表作有《池袋西口公園》、《虎與龍》、《小海女》、《SORRY青春！》、《寬鬆世代又怎樣》等，他十一度獲得日劇學院賞最佳劇本獎，是奪得該獎項最多次的編劇。

疫情影響層面日漸擴大，今天日本電視台TBS宣佈，原定4月19日播出的《半澤直樹2》、4月14日上檔的《我的家政夫渚先生》、4月10日開播的《MIU404》都將延期。TBS表示拍攝行程因為新冠肺炎而受阻，所以無法按照計畫播出，對觀眾感到抱歉，也希望觀眾能夠理解。

「牛郎界帝王」ROLAND羅蘭同樣受到波及，生意大受影響的他決定暫時關閉店面，以免發不出員工薪水。年收入高達3億日幣（約新台幣8820萬）的羅蘭表示，將在近期捐給北海道、橫濱以及家鄉東京八王子一些醫療相關用品，盼疫情早日平息。

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(中時電子報)