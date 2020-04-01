今年以來手中持有南非幣和泰銖及澳幣的投資人要哭泣了，據統計，今年來南非幣貶值了26.2%，澳幣貶值12.7%，泰銖也貶值了10.6%。新冠疫情拉高市場的避險情緒，使今年以來美元指數升值了2.68%，日圓升值0.79%，港幣升值0.48%，瑞朗升值0.62%。新台幣今年以來小幅貶值約0.52%。

展望第二季，由於美聯儲宣布將從4月6日起為外國央行提供臨時回購協議，並持續至少6個月，允許在紐約聯儲銀行擁有清算帳戶的外國央行可以用美國公債從美聯儲換取美元。此舉將可避免外國央行在公開市場過度出售美國公債來獲取美元流動性，有利維穩美國公債市場，減緩美元流動性趨緊問題。據此，美元在第二季因流動性增加，搶囤美元的情況可望緩解，有利美元指數持穩不再衝高。

至於今年貶最多的南非幣，貶值速度似乎已超出市場預期，南非幣兌美元匯價3月底一度貶破18，穆迪(Moody)上週五(3月27日)將南非主權信評調降至「垃圾等級」，南非政府則在同一天開始封國21天，對抗新型冠狀病毒肺炎，經濟更加岌岌可危。

去年開始，財經研調機構就示警，持有南非幣的投資人小心了，而穆迪一如預期將南非主權債信評降評，更讓市場預期南非已取代土耳其、阿根廷，成為新興市場做空的頭號目標。

現在要擔心的是，如果所有信評機構都將南非國債信評等降至垃圾級，那麼大型基金公司採用的全球固定收益指數將會剔除該國債券，迫使基金公司拋售南非政府債券，導致其政府借貸成本上升。南非債券的拋售規模會有多大？市場估可能達到60億至170億美元。

而南非幣沒煞車式的貶值，是否會引來另一隻金融市場黑天鵝？這又成為美元走勢在第二季的重要變數！

(時報資訊)