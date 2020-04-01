透過活潑可愛「洗手舞」，王品希望帶來更多正能量。（王品提供）

防疫不求人，洗手運動為防疫第一步，王品集團找來旗下品牌的外場服務同仁、內場主廚們，平均年齡不到25歲的「鮮肉、鮮花群」，放下平時拿在手上的鍋鏟刀叉，紛紛跳起俏皮的洗手舞來，並製成影片放上網路傳播，希望以活潑創意的影片傳遞正確觀念，也號召更多餐飲同業加入，鼓勵全民來防疫。

王品集團表示，洗手舞影片不僅僅是跟風，而是服務日常，因為民眾上餐廳用餐，飯前洗手不可或缺。王品為肩負讓顧客「安心用餐」的使命，此次洗手舞影片希望延續百萬曝光量的「王品用心，您最安心」防疫影片熱度，透過洗腦旋律、簡單易學舞蹈，傳達正確洗手步驟！

影片由王品旗下品牌的新生代同仁擔綱主演，平均年齡不到25歲的「鮮肉、鮮花群」，包含外場服務同仁與內場廚師。從腳本設計、影片拍攝剪輯、舞蹈編排到演出人員，完全不假他人之手。活潑舞蹈難度不高，為的就是希望讓不論大朋友、小朋友皆能快速記憶、輕鬆跟上。透過可愛短片帶給社會更多正向力量，除了落實防疫措施，也要保持樂觀心情、不過度恐慌，一起度過難關！

此外，因應防疫社交距離，王品集團原本即以「隔桌帶客」為原則，每桌以梅花座錯席而坐，確保1公尺以上安全距離。繼政府公布最新防疫規範後，集團旗下280家餐廳集體連夜總動員，調整桌距，符合規範，讓消費者享有安心的「社交距離」。

新冠肺炎在台爆發之初，王品集團憑著26年「餐飲龍頭」的敏感度，在第一時間即由13位一級主管成立防疫小組，推動「安心專案」穩定消費者信心。透過配帶「今日體溫表」、清潔後放置「已消毒完成」立牌、同仁每六十分鐘進行消毒等「最高規格」防疫措施，讓消費者「看得到，更安心」。為了讓更多民眾「有感」，王品集團拍攝「王品用心，您最安心」防疫影片，完整呈現門店同仁防疫的一天，更在社群平台創下極高點閱，上線至今已達到近百萬曝光，也掀起一波餐飲同業的仿效風潮。

因應疫情蔓延，消費者減少在外用餐次數，王品集團也為此積極搶攻外帶市場，推出外帶85折優惠，「聚 北海道昆布鍋」、「青花驕」、「PUTIEN莆田」、「沐越」、「丰禾日麗」等5品牌、全台共37家門店同步推行「全品項外帶」服務，開放讓消費者現場外帶取餐，或可事前電話點餐，讓往往要花上60~90分鐘的門店用餐體驗時間大大縮減。不僅免服務費，所有餐點品項再打85折，省時、省錢、更安全。

(中時 )