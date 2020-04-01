台中市和平區烏石坑溪床上所設置的緩坡式固床工程，因被遊客發現激似「土耳其棉堡」，拍照上傳網路瞬間爆紅成熱門打卡景點，湧入大量遊客人潮。林務局東勢林管處考量民眾安全，日前已設立告示牌5面提醒民眾注意危險水域，並在河床入口處加裝鐵製圍籬，卻仍有大批遊客強行攀過圍籬，冒險進入溪中戲水拍照。

東勢處指出，該工程因施工品質良好，眾多網友、網美發現於此水瀑景觀區拍照實在太漂亮，抓到特定角度比擬為土耳其棉堡，引發網路高度關切與民眾慕名而來，瞬間塞爆烏石坑山區。

東勢處表示，沿路山區道路旁停滿車輛，林管處與和平分局增設注意落石警告牌面，提醒遊客停車勿放置於落石危險區域，並請自由里社區巡守隊持續提醒民眾注意安全、生態及環境維護（垃圾）等事項。

東勢林區管理處呼籲，中部地區雨季即將到來，山區常會有降雨情形，於烏石坑溪上游溪水會瞬間暴漲，請民眾務必注意安全，不要進入水域以免發生危險。

(中時 )